ONE PIECE, un'affascinante Boa Hancock nel cosplay dell'artista coreana Kyeong

Ironicamente, Eiichiro Oda si è spesso scusato coi suoi lettori per la sua incapacità di saper disegnare i personaggi femminili, tuttavia sono proprio queste ad aver in qualche modo contribuito alla popolarità di ONE PIECE in tutto il mondo, basti pensare all'affetto che lega i fan a Boa Hancock.

Proprio l'Imperatrice di Amazon Lily è il personaggio per Oda più difficile da disegnare a causa del suo ruolo di "donna più bella del mondo". L'ex membro della Flotta dei 7 è diventato nel tempo uno dei beniamini del pubblico al punto tale che diversi appassionati le hanno dedicato geniali manifestazioni di creatività. Un utente di Reddit, ad esempio, ha raccolto in una macro-tavola tutte le scene in cui Boa Hancock appare nel manga.

Ma tra queste manifestazioni non mancano le interpretazioni personali ad opera dei cosplayer, di cui l'ultimo a cura dell'artista coreana Kyeong Ah. L'artista, dunque, ha realizzato nelle scorse ore un cosplay di Boa Hancock, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e che ha riscosso un notevole successo in rete, merito di una discreta fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Kyeong Ah, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.