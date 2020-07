ONE PIECE: un'affascinante Carrot è la protagonista di un fedele cosplay

Nonostante manchino poco meno di 5 anni al finale di ONE PIECE, la ciurma di Cappello di Paglia potrebbe essere destinata ad accogliere nuovi pirati a rinforzare le fila del capitano Rufy. E così, dunque, chi sarà il futuro compagno di squadra del protagonista dopo l'entrata in scena di Jinbe?

La risposta potrebbe non tardare ad arrivare, in quanto Carrot è da diversi mesi accostata al ruolo di 11° membro dei Mugiwara. Tuttavia, nulla sembra ancora deciso in quanto alcuni piccoli dettagli lasciano trapelare un possibile doppio gioco per l'abitante di Zo. Resta innegabile, ad ogni modo, che il personaggio abbia acquisito una notevole popolarità tra i fan di ONE PIECE, complice il suo buffo ed esuberante carattere.

A tal proposito, recentemente, una cosplayer ha voluto omaggiare la visone di tipo coniglio in una geniale interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il risultato finale ottenuto da vyecos ha riscosso un notevole successo nella community dedicata di Reddit, cogliendo di sorpresa numerosi appassionati che hanno commentato con entusiasmo la resa finale del cosplay.

Prima di rimandarvi all'interpretazione in questione, vi ricordiamo che per il capitolo 986 di ONE PIECE sono previsti eventi sconvolgenti, in quanto l'editor ha rivelato a sorpresa di essersi ritrovato in lacrime al termine della lettura. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.