ONE PIECE: un affascinante cosplay di Shirahoshi cela un profondo messaggio

L'arte del cosplay, in quanto tale, è perfettamente in grado di ergersi come veicolo per trasmettere un messaggio anche profondamente importante, soprattutto in questa fase storica. Recentemente, a tal proposito, una cosplayer ha tentato di servirsi del capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, per esprimere un tema delicato.

L'epopea piratesca di casa Weekly Shonen Jump non è nuova a omaggi da parte della community, soprattutto nei riguardi di straordinarie manifestazioni di creatività, come questo cosplay low budget che ritrae la straziante morte di Ace. Ma proprio nella sfera delle interpretazioni personali non potevamo esimerci dal proporvi questo splendido cosplay di Kris.Kuz, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia.

L'artista in questione, in occasione dell'iniziativa Umigomi Project che consiste nel realizzare un costume con materiali riciclati, ha realizzato la propria interpretazione di Shirahoshi, Principessa dell'Isola degli Uomini Pesce. Tuttavia, il personaggio è rappresentato mentre tenta di proteggersi da una pioggia di plastica, simboleggiando l'inquinamento del mare. Un tema delicatissimo che ha trovato un riscontro estremamente positivo tra i fan, complice anche l'ottimo cosplay realizzato a partire dai materiali riciclati.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che è sono già disponibili tra le nostre pagine i primi spoiler di ONE PIECE 979.