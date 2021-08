ONE PIECE: l'affascinante oiran Black Maria in un cosplay di Azubises

Ci sono tante donne create da Eiichiro Oda per ONE PIECE. La maggior parte ha un aspetto bello e affascinante, rispecchiando le proporzioni tanto amate dal mangaka. In bella vista abbiamo sempre Nami e Nico Robin, ma a ogni saga il cast femminile si amplia con nuove introduzioni. A Onigashima ce ne sono state di diverse.

C'è stata Yamato, figlia di Kaido, ma anche le guerriere del Tobi Roppo che hanno subito conquistato i fan sia nella versione manga che in quella anime. Non a caso sono subito spuntati dei cosplay su Ulti, l'esuberante sorella di Page One con la mascherina e capelli blu. Ma nelle scorse settimane c'è stata anche la realizzazione di un cosplay di Black Maria, l'affascinante oiran del gruppo che si presenta come una donna gigante dai capelli biondi.

A condividere queste foto disponibili in basso è stata Azubises, nota cosplayer fan di ONE PIECE che negli scorsi mesi aveva già regalato un cosplay su Yamato senza maschera. Una gran galleria dove vediamo la soldatessa di Kaido con il kimono nero che incrementa la sua capacità di seduzione, ma si intravede anche mentre fuma. In una foto, Azubises ha mostrato anche parte della creazione facendo vedere come ha realizzato le corna del personaggio. Cosa ne pensate di questo cosplay sul Tobi Roppo di ONE PIECE?