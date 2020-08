ONE PIECE: l'affettuoso commento di Eiichiro Oda agli studenti

L'intero pianeta sta affrontando una minaccia senza eguali, in quanto una pandemia ha messo in difficoltà diverse nazioni. Nonostante la paura e i disagi provocati dal Covid-19, da ogni settore non sono mancati messaggi di incoraggiamento verso la popolazione. Recentemente, infatti, ha preso parola il papà di ONE PIECE per rassicurare gli studenti.

Essere uno degli autori più famosi al mondo richiede anche una certa dose di responsabilità nei riguardi di tutta quella fetta di appassionati che seguono un progetto costantemente. Eiichiro Oda, il re per eccellenza in termini di popolarità per un mangaka, ha sempre dimostrato di essere molto attento e sensibile ai problemi e alle difficoltà che affliggono i suoi fan. Pertanto, non manca spesso di condividere messaggi di supporto nei riguardi di tutti coloro che stanno affrontando un momento difficile, a maggior ragione a tutti quei ragazzi soffocati dalla presenza di una pandemia.

Recentemente, il sensei ha dedicato un messaggio agli studenti di Kumamoto, la sua città natale, che qui segue: "A questo mondo esiste una parola che si chiama "contraccolpo". Anche se il nostro tempo è è forzatamente costretto a fermarsi, sono sicuro che prima o poi riprenderà a scorrere più intensamente. Quindi basta leggere manga e prendetevi cura del vostro futuro. Potete farcela!"

Un messaggio semplice ma coinciso che si presta facilmente a tutti quei studenti in tutto il mondo che stanno affrontando questo difficile periodo. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 988 di ONE PIECE.