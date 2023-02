ONE PIECE, quanto sono affidabili le traduzioni pirata? Poco, ecco gli esempi eclatanti

Da quando c'è stata l'introduzione della propria piattaforma personale per pubblicare i propri prodotti all'estero, la presenza di Weekly Shonen Jump nel mondo si è intensificata. Mese dopo mese, Manga Plus è cresciuto portando nuovi progetti e prodotti, ma alcuni manga come ONE PIECE continuano a essere tradotti da gruppi di scan.

Se molti gruppi francesi, spagnoli e delle altre lingue presenti sul portale hanno deciso di interrompere la traduzione di diversi manga, lo stesso discorso non si può fare per la lingua inglese, la più popolare al mondo. ONE PIECE in inglese arriva molto prima del tempo e non solo con leak e spoiler, ma anche con i capitoli completi anche diversi giorni prima la pubblicazione ufficiale. La popolarità del manga di Oda fa troppa gola a diverse persone, che cercano di anticipare sempre di più l'uscita, ma spesso non con risultati decenti.

Negli ultimi tempi, diversi account Twitter molto noti nel settore - Sandman e Artur, ben noti per il loro apporto alla community di ONE PIECE - hanno fatto notare diversi errori di traduzione nelle scan pirata di ONE PIECE. La natura di questi errori può essere sia un errore di impostazione della frase che un completo fraintendimento della situazione.

Proprio da loro due provengono due degli esempi più importanti che ci sono stati durante l'attuale saga di Egghead. Come fa notare Artur, nel tweet con Zoro si vede il pirata che parla in due modi diversi: nella versione ufficiale e corretta, Zoro impone a Lilith le sue condizioni senza sentire ragioni, mentre nella versione pirata è molto più accomodante, facendo perdere quindi l'impatto della frase del personaggio.

Il secondo caso invece riguarda Sentomaru e presenta una traduzione completamente errata: secondo la versione non ufficiale, la marina starebbe contattando Sentomaru, mentre in realtà la marina sta interferendo con le comunicazioni. Ovviamente ci sono molti altri casi in cui ci sono discrepanze parecchio nette e traduzioni che si perdono pezzi. Ricordiamo che la traduzione ufficiale di ONE PIECE viene pubblicata su Manga Plus ogni domenica.