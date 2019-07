One Piece, un aggiornamento sul live-action arriverà a breve

Mentre One Piece festeggia i suoi 20 anni di vita quest'anno, i fan possono gioire per una notizia riguardante il longevo manga di Eiichiro Oda: parallelamente all'arrivo dell'arco narrativo di Wano Country, che arriverà quest'estate in Giappone, è in lavorazione anche un live action di One Piece.

Non ci sono ancora dettagli precisi e tutto è ancora profondamente avvolto nel mistero, ma è probabile che qualche informazione in più arriverà con il prossimo numero di Weekly Shonen Jump del 22 luglio: tra poco più di una settimana, insomma, potremmo riuscire ad avere qualche dettaglio circa il live-action, che intanto potrebbe anche preoccupare una schiera di fan della prima ora.



Originariamente annunciato come film per celebrare l'anniversario dei vent'anni del manga, il live-action di One Piece sarà realizzato a Hollywood, con la produzione di Tomorros Studios, che ha già lavorato all'adattamento di Cowboy Bebop su Netflix. Non ci sono dettagli nemmeno sulla possibile data di release e in quali paesi verrà distribuito, o se, ancora, a scrivere la storia sarà qualcuno di già noto alla saga. Ciò che per adesso è noto è che Eiichiro Oda è stato coinvolto per una supervisione del lavoro e che la narrazione prenderà come riferimento l'arco narrativo che parte da East Blue, praticamente le origini della storia di Monkey D. Luffy.