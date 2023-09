One Piece: quest'AI immagina il governo italiano come valorosi pirati

Abbiamo visto i personaggi di One Piece diventare umani nella nuova serie live-action di Netflix, con Rufy, Nami, Zoro, Sanji e Usopp prendere vita nei loro corrispondenti attori. Adesso sono degli umani a diventare personaggi immaginari, più nello specifico il governo italiano.

Piuttosto che chiederci cosa sa fare l'intelligenza artificiale ad oggi, sarebbe giusto chiedersi cosa non sappia fare l'AI. Se Giorgia Meloni può diventare Barbie nel nuovo trailer del film live-action top incassi del mese di luglio, allora perché non può diventare una pirata ricercata?

E non solo il presidente del consiglio è stato trasformato in un personaggio di One Piece. La creazione ideata dall'utente di TikTok @the_ai_dreams_ita li ha inseriti tutti: da Matteo Salvini fino ad arrivare a Giuseppe Conte. Sono presenti persino Vincenzo de Luca e Luigi di Maio, tutti con delle versioni fedeli all'originale ma nonostante ciò simili allo stile di One Piece.

Ma com'è possibile ricreare un'opera del genere? L'AI utilizzata per illustrazioni simili è chiamata Midjourney e realizza, in maniera quanto più fedele possibile anche se a risultati alterni, il prompt scelto dall'utente. Non esiste solo quest'IA come opzione per creare immagini e illustrazioni da zero, tuttavia è al momento quella più interessante da utilizzare.

Dunque, i risultati che possono venir fuori sono davvero infiniti. Basta chiedere all'intelligenza artificiale di ricreare qualsiasi personaggio, che sia di fantasia o meno, in qualsiasi stile e il gioco è fatto, ma dire che l'AI si limiti a questo è piuttosto riduttivo. Alcuni fan hanno chiesto a Midjourney di ricreare Nami di One Piece nella vita reale e questo è stato il risultato.

I politici presenti in versione One Piece sono diversi e sono tutti disponibili all'interno della galleria. Speriamo che queste illustrazioni possano strappare un sorriso! Nel loro universo il governo italiano sarà riuscito a trovare l'Un Pezzo?