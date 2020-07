ONE PIECE: Akainu imperversa in una figure da circa 400 euro

La Guerra di Marineford è stata una battaglia a dir poco epocale, complice l'entrata in scena di alcune delle personalità più potenti dell'intero franchise di ONE PIECE. Entrambi i fronti, infatti, sono stati caratterizzati da perdite imponenti e duelli emozionanti, su tutti quello tra Akainu e Barbanianca.

La missione di salvataggio di Portuguese D. Ace è risultata in un fallimento, nonostante Rufy sembrava essere riuscito nell'ardua impresa di liberarlo dalle grinfie della Marina. Complice di questo tragico avvenimento è stato senza alcun dubbio l'Ammiragio Sakazuki, conosciuto altresì con il nome di Akainu, che non si felce alcuno scrupolo nello sfidare uno dei pirati più potenti dell'intero immaginario dell'opera, Edward Newgate. E fu solo merito del futuro Grand'Ammiraglio che fu possibile eliminare dalla circolazione uno dei 4 Imperatori.

In onore di questa battaglia, recentemente TJS Studio ha avviato una collaborazione con Burning Wind per realizzare un modellino in scala del personaggio dall'altezza di circa 40 cm. Il personaggio è ritratto nell'atto di scagliare un potente pugno tramite il potere del frutto Magma Magma. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è già possibile preordinarla attraverso le indicazioni contenute nel post allegato in fondo alla pagina alla modica cifra di 390 euro, a cui si aggiungono le spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, di consueto, con un commento.