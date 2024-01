ONE PIECE, l'albero genealogico di Roronoa Zoro spiegato bene

One Piece è una serie ricca di segreti non ancora svelati, e uno dei più grandi misteri è da sempre l'albero genealogico di Roronoa Zoro. Il personaggio è presente fin dall'inizio della storia, ed è stato chiaro fin da subito che la sua passione per la spada è legata a un passato misterioso.

L'autore Eiichiro Oda ha finalmente rivelato l'albero genealogico di Zoro in una SBS nel 2023, confermando che i suoi antenati provenivano dal paese di Wano e che lui è un discendente di Ryuma, il leggendario spadaccino e protagonista di Monsters.

La SBS ha svelato che un membro della famiglia Shimotsuki, Kozaburo, salpò su una nave per il Mare Orientale cinquant'anni fa. Quella nave includeva anche Shimotsuki Furiko, la nonna di Zoro che si sposò con un uomo noto come Roronoa Pizoro, e da cui ebbe un figlio di nome Roronoa Arashi: il padre di Zoro.

Non si sa molto del padre dello spadaccino, ma si sa che è morto combattendo i pirati nel Mare Orientale prima dell'inizio della serie. Zoro è nato da lui e da una donna di nome Terra. La SBS ha anche rivelato che lo Shimotsuki Dojo di cui faceva parte il vice di Rufy da bambino era di fatto la sua famiglia, in quanto Kuina, la ragazza che lo ha ispirato a diventare il miglior spadaccino del mondo, era sua cugina.

La rivelazione dell'albero genealogico di Zoro è stato un momento molto atteso dai fan, ma nonostante abbia confermato alcune teorie a lungo sostenute, i lettori hanno espresso il loro disappunto per una particolare questione. Molti hanno fatto notare che Zoro è diventato esclusivamente un personaggio concentrato sul combattimento dopo il salto temporale, e che non ha avuto modo di esplorare altri aspetti della propria personalità. L'arco di Wano Country in One Piece avrebbe potuto essere un'ottima opportunità per farlo, ma la maggior parte delle discussioni riguardanti l'eredità dello spadaccino su quell'isola sono state messe da parte.