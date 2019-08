ONE PIECE, ecco alcune strepitose navi pirata delle Supernove!

Come ogni opera piratesca che si rispetti non può mancare l'elemento cardine che rende un uomo realmente un Pirata, ovvero la propria nave. Le imbarcazioni di ONE PIECE, di certo, non mancano di creatività, una fantasia speciale che solo Eichiro Oda poteva sfornare per le 11 Supernove.

Il sensei ha fatto molta attenzione nel creare la sua opera, cercando di creare un sistema funzionante e variegato, ricco di personalità distinte. Infatti, ogni personaggio è caratterizzato dalla propria assurdità, soprattutto quando ognuno di essi fa parte della generazione delle Supernove, ovvero gli 11 Pirati che ancor prima di entrare nelle Isole Sabaody avevano già una taglia sulla testa di 100 mila Berry.

Mentre l'anime adatta fedelmente l'arco di Wano, nel frattempo in rete iniziano a trapelare gli sketch originali di Eichiro Oda su alcune delle navi di Pirati appena citati. Non possono, ovviamente, non mancare quelle di Scratchmen Apoo, a tema musicale con un enorme tromba sulla punta dell'imbarcazione a quella di Capone simile a un carro armato dalle ruote sterrate. Tra di esse, inoltre, non mancano quelle di Basil Hawkins e di Kid, caratterizzata quest'ultima dallo scheletro di un enorme pesce a formare la base e le redini della nave. Chiude la cerchia quella di Bonney, dettata da un enorme alone e profumo di dolciumi. Al momento non tutte sono state ancora rivelate, ma molte delle imbarcazioni erano ancora sconosciute al pubblico, dunque è lecito aspettarsi in un prossimo arco narrativo un nuovo incontro tra le Supernove, dopo lo scontro tra quest'ultimi nell'adattamento animato. Di certo, una generazione di pessimi pirati.

E a voi, invece, che ve ne pare delle navi disegnate da Oda, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!