ONE PIECE, le ali del Re dei Pirati: l'importanza di Sanji e Zoro per Rufy

Il sogno di Rufy è dei più ambiziosi: diventare il prossimo Re dei Pirati e trovare il ONE PIECE prima di chiunque altro, il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Ma non si tratta solo di un sogno, bensì di un obiettivo reso più reale che mai proprio dai componenti della ciurma che accompagnano il protagonista nella sua avventura.

Anche se la ciurma di Rufy non è ancora completa, da anni il ruolo di "vice-capitano" dei Mugiwara viene dibattuto tra due soli personaggi: Zoro e Sanji. Eppure, Eiichiro Oda non si è mai espresso palesemente a riguardo, disseminando indizi qua e là e senza mai dare una reale risposta alla domanda. Negli ultimi capitoli, tuttavia, l'autore ha inserito un termine -già usato in precedenza- per descrivere l'importanza dei due pirati per Cappello di Paglia.

Nel capitolo 1020 di ONE PIECE, infatti, Robin si rivolge a Sanji descrivendolo come "degno di essere le ali del Re dei Pirati". Il plurale non deve destare però sospetti, questo perché appare evidente come in realtà Nico Robin si stia riferendo anche ad un'altra persona oltre al cuoco della ciurma che altri non è che Zoro. Negli SBS del volume 73, infatti, Oda aveva già utilizzato il termine "ali" per identificare Zoro e Sanji come le "ali di Rufy". E a confermare ciò è proprio il finale dell'ultimo capitolo in cui l'editor aggiunge una nota nella tavola finale, rimossa su Manga Plus, che recita "entrambe le ali appaiono" proprio in riferimento ai due pirati in questione. Dopotutto, la decisione di non avere un vero e proprio vice-capitano potrebbe essere dettato dal fatto che non esiste al singolare, bensì al plurale.

