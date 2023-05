ONE PIECE: allacciate le cinture, il capitolo 1085 sarà eclatante secondo dei leak

La serie manga di ONE PIECE si trova nel bel mezzo di uno dei suoi archi narrativi più interessanti. Mentre i Mugiwara si trovano a Egghead, dove insieme agli agenti del CP0 affrontano i Seraphim e il misterioso traditore di Vegapunk, Eiichiro Oda sta offrendo una visione generale degli eventi del mondo.

In questa saga i lettori hanno avuto modo di rivedere Shanks, il quale si è disfatto della ciurma di Kidd, e di assistere all'incredibile scontro tra le forze di Law e quelle di Barbanera, nonché quello tra Garp e Kuzan. Questi scenari di battaglia, tuttavia, negli ultimi capitoli hanno fatto spazio al ritorno di Sabo e al suo racconto sul Reverie.

In ONE PIECE 1084 è stata narrata la storia segreta di Alabasta. Il racconto di Re Nefertari Cobra ha portato a galla quel mistero nato 800 anni prima che riguarda Nefertari Lili, un enigma che ha attirato persino l'attenzione di Im-sama.

Secondo alcune teorie elaborate dai fan di ONE PIECE Im-sama sarebbe in realtà Nefertari Lili. La verità sul conto dell'occulta figura che siede sul trono vuoto e che ha autorità sugli Astri di Saggezza potrebbe venire a galla tra non molto. In ONE PIECE 1085 potrebbe arrivare la verità sul trono del mondo.

Il fandom è già in hype per le possibili scoperte del capitolo 1085 di ONE PIECE, ma alcuni insider hanno voluto rincarare la dose. ONE PIECE 1085 sarà imperdibile e avrà sicuramente un forte impatto sulla storia dello shonen. L'insider BoJJJJi ha lasciato un criptico tweet in cui viene lanciato l'hashtag #ONE PIECE1085 "D". Scopriremo dunque la verità sulla D e su quella lettera a cui Re Cobra accennava nello scorso capitolo. Secondo ScotchInformer, invece, per il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà meglio allacciare le cinture. L'ultima volta che l'insider aveva lanciato questo messaggio era stato per il capitolo 1079 di ONE PIECE, quello che coinvolgeva Shanks e Kidd. Vi ricordiamo che ONE PIECE 1085 verrà pubblicato ufficialmente domenica 4 giugno 2023.