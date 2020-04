ONE PIECE: l'alleanza di Cappello di Paglia farà la sua apparizione a Wanokuni?

Ricorderete tutti come a Dressrosa, dopo una lotta continua nell'anfiteatro dell'isola controllata da Doflamingo, alcuni combattenti abbiano deciso di parteggiare per Rufy Cappello di Paglia. Oltre il fan sfegatato Bartolomeo, alla grande alleanza del protagonista di ONE PIECE si sono aggiunti elementi di spessore importante.

Questi sono tutti uomini di valore ma che, oltre qualche vignetta dedicata nelle mini avventure degli scorsi capitoli, non sono più apparsi. Ricordiamo gli esponenti:

Cavendish e i Pirati Bellissimi;

Bartolomeo e il Barto Club;

Sai e l'Happo Navy;

Ideo e i pirati di Ideo;

Leo e i pirati Tontatta;

Hajrudin e i nuovi pirati giganti;

Orlumbus e la flotta Yontamaria.

Un gruppo di oltre 5500 uomini con una forza davvero elevata, a cui si aggiungono vari alleati non ufficiali come il regno di Elisabello. Nell'arco di Wanokuni di ONE PIECE stiamo assistendo invece a una fase dove Rufy e i suoi alleati samurai devono sferrare un attacco a Kaido ma sono in netta inferiorità numerica contro l'imperatore e la sua ciurma, per non parlare del fatto che adesso c'è anche Big Mom da affrontare.

Proprio in questa fase, l'alleanza stretta diversi anni fa in ONE PIECE tornerebbe piuttosto utile a cappello di paglia per rimpolpare le proprie forze e distruggere i due imperatori in un colpo solo. Pensate che la Grande Flotta di Cappello di Paglia si farà vedere durante l'assalto a Onigashima oppure sarà destinata ad apparire solo durante le schermaglie con Barbanera?