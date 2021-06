ONE PIECE, fino a quanto può allungarsi Rufy? Ecco le misure secondo Eiichiro Oda

Abbiamo visto Rufy usare il Gom Gom in molte occasioni durante ONE PIECE. Il potere del Frutto del Diavolo è ormai l'arma principale del protagonista, accompagnato dagli Haki. Sicuramente da ora alla fine del manga lo vedremo potenziarsi ancora di più, portando al limite le capacità del suo frutto.

Sfruttando i Gear, Rufy spinge al limite le caratteristiche del Frutto del Diavolo, espandendo il suo corpo in vari modi. Abbiamo quindi visto i suoi limiti, ma ricordate fino a quanto il protagonista di ONE PIECE può allungarsi? Eiichiro Oda non ha mai risposto chiaramente a questa domanda, limitandosi a una battuta.

Nel volume 4 di ONE PIECE, in una delle SBS dove il mangaka risponde alle domande dei suoi lettori, fu fatta proprio questa domanda: quanto si possono estendere le braccia di Rufy col Gom Gom? Il mangaka rispose che il protagonista si poteva allungare fino a "72 Gom Gom", non rivelando quindi l'unità di misura esatta. Di conseguenza è difficile capire quanto Rufy possa allungarsi col Frutto del Diavolo. Gli effetti però di un allungamento esagerato sono conosciuti, ovvero rottura dei tessuti e dolore diffuso.

Con l'uscita del volume 99, Eiichiro Oda ha svelato altri segreti con le SBS di ONE PIECE.