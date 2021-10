ONE PIECE e le altezze sproporzionate di Oda: l'enorme problema di Zoro

In ONE PIECE ci sono tante razze diverse tra uomini pesce, folletti, visoni, giganti e tante altre ancora, che abitano questo mondo composto quasi interamente da acqua insieme agli umani. Questi ultimi sono comunque i più presenti e, anche se la maggior parte mantiene le caratteristiche del mondo reale, c'è chi supera i limiti fisici.

Col tempo infatti Oda ha inserito in ONE PIECE personaggi umani eppure davvero enormi. L'uomo più alto al mondo registrato attualmente sfora di poco i 2,50 metri, ma sarebbe un nano in confronto ad alcuni personaggi del mondo piratesco. Prendiamo ad esempio Oden Kozuki, samurai di Wano e pirata prima sotto Barbabianca e poi Roger. Oden è alto 3,82 metri, e naturalmente ha vestiario e armi proporzionati a lui. Le sue due spade sono perfette per essere utilizzate anche da un uomo della sua statura.

Eppure ciò crea un enorme problema di dimensioni per Zoro in ONE PIECE. Infatti sappiamo che lo spadaccino ha ceduto la Shusui ottenuta da Ryuma a Thriller Bark per ottenere Enma, una delle due spade di Oden. Ora sappiamo che Zoro è alto 1,81 metri dopo il timeskip, quindi meno della metà di Oden. Eppure riesce a usare Enma senza problemi, nonostante la lunghezza di quest'ultima. Infatti, secondo le dovute proporzioni, Enma dovrebbe misurare circa 1,30 metri, in pratica Zoro dovrebbe portarla sulla schiena e non al fianco come le altre spade, che invece misurano all'incirca come una normale katana da 60-70 centimetri.

Nonostante ciò, Zoro è riuscito a usare Enma perfettamente a Onigashima, sfoderando tutta la sua forza.