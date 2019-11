ONE PIECE: quanto sono alti i pirati della ciurma di Cappello di Paglia?

Vi siete mai chiesti quanto siano alti i protagonisti di ONE PIECE? Il mondo immaginato dal sensei è estremamente variegato, ricco di personaggi stravaganti che brillano di eccentricità grazie anche a stature fuormisura. Ma ad eccezione di Brook e Franky, quanto sono alti i pirati della Ciurma di Rufy?

Un enorme metro acquistabile in Giappone, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, raffigura le altezze in scala reale degli iconici protagonisti dell'opera. Per ovvi motivi, date le altezze spropositate di Brook e Franky, i più alti pirati della ciurma di Cappello di Paglia, sono stati presi in causa le stature dei restanti membri della marmaglia.

Partendo dal basso verso l'alto non potevamo che, ovviamente, citare il piccolo Chopper, stimato a poco meno di 60cm di altezza. Circa un centinaio di centimetri dopo, troviamo la bellissima Nami, a quota 1.70m, seguita appena dopo da Rufy e Usop, rispettivamente 1.74m e 1.76m. Superano la quota del metro e ottanta Sanji e Zoro che si scambiano di appena un centimetro. Brilla su tutti, con l'imponente altezza di 1.88m, l'altra eroina della ciurma, Nico Robin.

Dimensioni variegate che, ad eccezione dei due giganti Brook e Franky, certificano Robin come il Pirata più alto della ciurma di Rufy.

