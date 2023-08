ONE PIECE: ecco dove sarà ambientata la prossima saga! I Mugiwara sfideranno uno Yonko?

Con l'uscita di ONE PIECE 1090, la Saga di Egghead volgerà molto probabilmente verso il suo epilogo. Ma che cosa succederà poi nel manga di Eiichiro Oda? Un indizio ci è già stato fornito! Ecco dove forse sarà ambientato il prossimo arco narrativo.

Sebbene il capitolo uscirà in ritardo a causa della pausa della rivista Weekly Shonen Jump, in rete sono già emersi gli spoiler di ONE PIECE 1090. È attraverso questi che è possibile individuare il futuro prossimo dell'opera.

Come era già stato reso chiaro dal precedente capitolo, Kizaru arriverà al Laboratorio di Egghead con la missione di uccidere Vegapunk, reo di aver studiato il Secolo Vuoto, e chiunque osi proteggerlo, compresi i Mugiwara. Rufy e gli altri, tuttavia, non intendono ingaggiare battaglia con il Governo Mondiale, ma bensì fuggire. Sfruttando le invenzioni del geniale scienziato, la Ciurma di Cappello di Paglia pensa di scappare verso Elbaf.

Elbaf è uno dei territori di Shanks il Rosso, come Kidd ha imparato a spese della propria pelle. Chiunque osi avvicinarsi all'Isola dei Giganti è preda della ciurma dell'Imperatore, ma visto il rapporto amichevole con Rufy lo scontro è poco probabile. I Mugiwara sfideranno la Ciurma del Rosso, eliminando così un altro Imperatore dai giochi nella rotta verso Laugh Tale, oppure troveranno rifugio, formeranno un'alleanza momentanea e assieme sfideranno Teach e il Governo Mondiale? C'è infine una terza possibilità da tenere a mente, ossia quella che Eiichiro Oda abbia preso i suoi lettori in giro. Consci della pericolosità di Elbaf, i Mugiwara potrebbero anche decidere per un'altra rotta. A ogni modo, non lo scopriremo presto, poiché è stata annunciata una nuova pausa per ONE PIECE.