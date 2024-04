ONE PIECE, l'Ambizione è la chiave per il successo nel Nuovo Mondo?

L’incedere della saga conclusiva di ONE PIECE sta aprendo la strada a molti scontri epocali, partendo proprio dall’isola di Egghead, dove i Gorosei rischiano di seminare solo caos. In vista delle battaglie che condurranno i Mugiwara sempre più vicini al tesoro di Roger, ci siamo chiesti: è l’Ambizione la chiave per il successo nel Nuovo Mondo?

L’Haki rappresenta un elemento centrale nella scala di potenza dell’universo ideato da Oda, e, oltre ai frutti del diavolo, è ciò su cui si basa lo stile di combattimento di molti personaggi. Alcuni prediligono l’utilizzo dell’ambizione della percezione come Katakuri, altri invece sono maestri nell’ambizione dell’armatura per potenziare i propri attacchi, e pochi individui sanno padroneggiare entrambe e la più rara ambizione del re conquistatore.

Per arrivare a tale livello di comprensione e utilizzo sapiente, però, sono richiesti anni di duri allenamenti, e, possibilmente l’insegnamento diretto di un grande esperto. Luffy è stato certamente fortunato ad essere addestrato da Silvers Rayleigh, braccio destro di Gol D. Roger in passato, e i risultati dei due anni del salto temporale si vedono tuttora.

Volgendo uno sguardo al passato, e all’avventura di colui che sarebbe diventato il re dei pirati, approfondita nel flashback di Kozuki Oden durante l’arco di Wano, è chiaro come l’ambizione sia un metro di giudizio molto più preciso rispetto ai poteri del frutto Gom Gom. In Barbabianca Roger aveva trovato un suo valido rivale scontrandosi direttamente e mettendo alla prova la sua ambizione del re conquistatore. Dall’incontro si capisce anche quanto l’haki sia molto più rilevante della maggior parte dei frutti del diavolo sul campo di battaglia.

Tornando nel presente e prendendo come riferimento l’Imperatore Shanks, forse uno dei maestri nell’uso dell’ambizione senza alcun potere legato ai frutti, rafforziamo l’idea che l’Ambizione sia effettivamente la chiave principale per raggiungere il successo, ma non vanno esclusi fattori altrettanto rilevanti come una ciurma fedele e abile.

