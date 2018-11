ONE PIECE: l'Ambizione del Re Conquistatore ha sempre più utilizzatori

L'ultimo capitolo di ONE PIECE ha rivelato non uno, ma ben due nuovi utilizzatori dell'Ambizione del Re Conquistatore. Questa forma di Haki, come ben noto, è prerogativa di una sola persona su un milione e, di questo passo, ai lettori saranno presentati tutti gli individui in suo possesso (almeno stando alla statistica di Oda).

In ONE PIECE, la saga del Wano Country, impostata come uno spettacolo Kabuki, ha da poco visto la fine del primo atto (su 5), e il capitolo che ha chiuso questa prima parte delle avventure dei nostri Mugiwara nella terra dei samurai è stato uno dei più ricchi di informazioni - almeno in relazione alla saga in corso.

L'uscita numero 924 di ONE PIECE non solo ha mostrato quanto l'Imperatore Kaido possa essere spietato e calcolatore, ma ha anche rivelato ai fan altri due utilizzatori dell'Ambizione del Re Conquistatore. Per l'esattezza sarebbe uno solo, cioè Eustass Kid, un'altra Supernova, ma dalle parole del ronin Shutenmaru, che si è rivelata essere l'identità fittizia dietro la quale si nasconde il samurai Ashura Doji, anche il defunto lord Oden era capace di utilizzare il cosiddetto Haoshoku Haki.

Infatti, nel momento in cui Rufy, in maniera del tutto involontaria, rilascia la sua Ambizione del Re Conquistatore facendo svenire gli uomini di Kaido, Shutenmaru esclama:"Quella era l'abilità di lord Oden! È stato quel ragazzino svenuto a utilizzarla?"

Kaido, invece, troneggiando sul corpo esanime di Cappello di Paglia afferma:"Così anche tu hai l'abilità di usare l'Ambizione del Re Conquistatore. Proprio come quel ragazzino, Kid. Non abbiamo bisogno di così tanti conquistatori."

Insomma, l'Haoshoku Haki, stando alle statistiche ufficiali rilasciate da Oda, dovrebbe risvegliarsi solo in una persona su un milione, ma sembra esserci un'alta concentrazione di suoi utilizzatori nel Nuovo Mondo. La cosa è tutt'altro che strana dato che chiunque voglia assurgere al titolo di Re dei Pirati deve possedere questa Ambizione o la capacità di affrontarla, ma la seconda parte della Grand Line è quasi satura, e mancano ormai pochi utilizzatori per far sballare le statistiche.

ONE PIECE è in pausa questa settimana, e al suo ritorno, stando a fonti non ufficiali, dovrebbe riportare la narrazione dalle parti di Marijoa, dove si sta tenendo il Reverie.