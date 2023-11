ONE PIECE: l'Ambizione di Luffy prende forma nella statua di TH Studio

Il sogno di Luffy, diventare il Re dei Pirati, è sicuramente impegnativo ma finora ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poterlo realizzare. Diventato Imperatore dopo aver causato la decaduta di Kaido, Luffy ha scoperto nuove capacità, che unite ai tre tipi di Ambizione che possiede, lo rendono uno dei pirati più potenti di ONE PIECE.

Per ricordare la straordinaria potenza di Luffy, dopo i due lunghi anni di allenamento sotto la guida di Silvers Rayleigh, il Re Oscuro e in passato braccio destro del Re dei Pirati in persona, gli artisti di TH Studio hanno realizzato una statua dove l’Ambizione del Re Conquistare prende forma in una sfera di energia a dir poco esplosiva. Un’interpretazione interessante, e, come potete vedere dalle immagini in calce, resa con molti dettagli.

Disponibile in due versioni, una completa di effetti dell’aura dell’Ambizione con una base rocciosa più dettagliata e grande, e una regular più piccola e limitata alla figure di Luffy con qualche effetto, la statua arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2024, ma per chi volesse aggiungerla alla propria collezione è già prenotabile. Il prezzo è di 135 euro per la versione regular e 235 euro per la versione Ex, che contiene anche dei LED.

