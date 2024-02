ONE PIECE, gli Ammiragli della Marina sono inferiori agli Imperatori?

Gli Ammiragli ricoprono una posizione elevata nella scala gerarchica della Marina militare in ONE PIECE e a partire dalla prima apparizione di Aokiji, arrivando ai loro interventi nel Nuovo Mondo hanno tutti dato prova di grandi abilità combattive e poteri unici e interessanti, ma sembra che, in fondo, non siano all’altezza dei quattro Imperatori.

Da qui in avanti attenzione agli spoiler sull’incidente di Egghead.

Per confermare questa ipotesi facciamo riferimento al rapido scontro avvenuto tra Kizaru e Luffy sull’isola laboratorio di Vegapunk, prima dell’arrivo dell’astro di saggezza Jaygarcia Saturn e del caos creato dalla sua forma e dalle rivelazioni riguardanti Kuma e Bonney. In passato Kizaru era visto come un combattente eccezionale, rapidissimo, letale e superbo nella sua tipica posa con le mani in tasca.

Tuttavia, i recenti potenziamenti del protagonista sembrano essere stati ampiamente sufficienti a superare la forza e la tecnica di Kizaru, dimostrando come uno dei pirati più giovani ad aver raggiunto il titolo di Imperatore riesca a tener testa a una delle persone più potenti dell’organo militare del Governo Mondiale. Attivando il Gear Fifth, Luffy è riuscito a sovrastare l’Ammiraglio con semplicità, dimostrando al contempo quanto sia cresciuto da quell’ormai lontano primo confronto nell’arcipelago Sabaody.

Ovviamente stiamo analizzando uno scontro singolo, senza analizzare l’effettiva potenza degli altri avversari, ma già sulle coste di Wano abbiamo assistito ad un confronto indiretto tra Shanks e Aramaki, ritiratosi subito dopo aver avvertito la presenza dell’Imperatore. Issho ha affrontato Luffy in passato, durante la saga di Dressrosa, riuscendo a scaraventarlo lontano con un’onda gravitazionale, e sarebbe interessante vederli in un rematch.

In conclusione, vi informiamo della collaborazione tra ONE PIECE e Puma, e vi lasciamo scoprire la routine lavorativa di Eiichiro Oda.