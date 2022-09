ONE PIECE: tutti gli ammiragli della Marina, dal peggiore al più forte

La marina di ONE PIECE vede tra le sue fila una schiera infinita di soldati, suddivisi su vari livelli. C'è chi si occupa di operazioni basilari, chi invece è abbastanza forte e responsabile da occupare gli scranni più alti. E, in cima, ci sono i famosi ammiragli e il grandammiraglio che gestisce l'organizzazione.

Ormai sono apparsi tutti i nuovi ammiragli di ONE PIECE: con l'apparizione di Ryokugyu sono state infatti completate le gerarchie in cima. Insieme a Fujitora e Kizaru, completa il terzetto, che si è generato dopo l'abbandono di Aokiji e la promozione di Akainu. Ma tra tutti questi, qual è l'ammiraglio più forte di ONE PIECE e quale il più debole? Prendiamoli tutti e cinque in considerazione.

L'impressione è che tutti gli ammiragli siano, orientativamente, tutti sullo stesso livello, anche se alcuni hanno dei leggeri vantaggi sugli altri a causa della natura dei vari Frutti del Diavolo mangiati. Sul gradino più in basso inseriamo Fujitora, l'ammiraglio cieco capace di manipolare la gravità. Sa usare l'Haki ed è un abile spadaccino, ma questo non lo rende diverso dagli altri ammiragli, che in aggiunta possono contare sull'intangibilità dei Rogia, quindi sono in grado di resistere agli attacchi di meteore e altri oggetti simili.

Un pelo sopra c'è Ryokugyu, il nuovo ammiraglio appena introdotto in ONE PIECE. Con la sua capacità di manipolare la natura ha a disposizione una scorta enorme di energia e di resistenza, ma potrebbe soffrire molto il potere degli altri Rogia elementali. Quindi al terzo posto inseriamo Kizaru: il gradino più basso del podio spetta alla scimmia gialla in grado di manipolare la luce. Velocità e forza fanno di lui un guerriero eccezionale, come fu visto durante la saga dell'Arcipelago Sabaody.

Quindi gli ultimi due gradini sono contesi dai lottatori di Punk Hazard: al secondo posto c'è Aokiji, l'ammiraglio di ghiaccio che ormai ha abbandonato i ranghi per dedicarsi ad altre missioni personali. Il suo ghiaccio è potentissimo, ma non può niente contro la forza del magma di Akainu, al momento l'uomo più forte della Marina di ONE PIECE. Qual è invece secondo voi la classifica di forza dei cinque ammiragli del manga?