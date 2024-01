One Piece, Ammiragli vs. Imperatori: qual è la fazione più potente?

In un'opera come One Piece dove dove la promulgazione della giustizia - e ciò che ad essa si oppone - passa attraverso il dominio sull'altro, appare logico come la battaglia per la conquista dei mari sia riconducibile al livello di forza e allo strapotere degli schieramenti in campo: gli Ammiragli e gli Imperatori. Ma qual è la fazione più potente?

Prima di delineare le considerazioni sui rispettivi livelli di forza dei membri appartenenti a questi due gruppi, occorre sottolineare che il valore di ogni singolo combattente in One Piece va incontro ad un certo grado di mutevolezza e arbitrarietà, per cui stabilire con precisione il livello di forza di un dato pirata o di un giustiziere della Marina non è cosa facile, né un esercizio dogmatico, soprattutto quando si paragonano personaggi sulle cui abilità l'autore non ha gettato completamente luce. D'altronde abbiamo visto come lo stesso Eiichiro Oda si sia servito dei due anni del time-skip per rimodulare le capacità combattive dei personaggi, portando (a volte) i loro percorsi di evoluzione ben oltre ciò che si poteva immaginare o concepire.

Inoltre buona parte delle figure che rientrano i questi due gruppi – esclusi Rufy, Kizaru e Buggy – non hanno ancora mostrato tutto il loro potenziale, o comunque avevano dato prova delle abilità che li contraddistinguevano in tempi precedenti al time-skip, fattore che rende perciò difficile – se non addirittura impossibile – stilare una classifica inopinabile dei livelli di forza in campo o determinare una scala dei valori che possa aiutarci nel compito di sottolineare chi sia lo schieramento più forte tra gli Ammiragli e gli Imperatori.

Da questa prospettiva, si potrebbe partire dalla Marina, e in particolare dalla figura che ne rappresenta l'autorità massima: Akainu. Sappiamo infatti quanto Sakazuki fosse inferiore a Barbabianca ai tempi di Marineford - e probabilmente anche ai restanti Imperatori - ma come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui personaggi di One Piece che potrebbero aver già risvegliato il Frutto, il diabolico marine, ora divenuto Grandammiraglio, dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) aver acquisito dei poteri prima solo impensabili, che lo portino ad eguagliare i livelli di forza dei pirati più temibili del Nuovo Mondo, come Shanks o lo stesso Barbanera.

Se guardiamo infatti alla Storia di One Piece (quella con la S maiuscola) vediamo come la figura del Grandammiraglio abbia rappresentato non solo una fonte di pericolo agli occhi dei leggendari fuorilegge, ma forse anche l'unica entità in grado di opporsi ai piani di conquista dei pirati. Come suggerito nel capitolo 965 dallo stesso Roger durante il flashback di Oden, l'unico modo che la Marina aveva di contrastare la sua avanzata era quella di inviare sul campo Sengoku, a sottolineare come il Grandammiraglio - e per estensione, chi occupa quella posizione – potesse equipararsi in termini di forza anche a quei personaggi come Roger e Barbabianca che in One Piece hanno fondato il mito stesso della pirateria. Ecco allora che una figura speculare quale Akainu, alla luce di questo discorso, sarebbe in grado di esibire un potere eguale o superiore agli Imperatori che attualmente dominano il Nuovo Mondo.

Discorso diverso vale per gli altri Ammiragli. Se Kizaru è stato in grado di pareggiare il Gear 5 di Rufy, senza però superarlo, abbiamo visto come Toro Verde sia apparso perlopiù impotente davanti allo strapotere di Shanks, il quale è arrivato a terrorizzarlo con il solo uso dell'Haki. Riguardo a Fujitora non è chiaro se sia in grado di opporsi fino in fondo ai suoi nemici naturali, soprattutto se consideriamo l'aumento esponenziale di forza a cui negli ultimi tempi è andato incontro un personaggio come Barbanera, che nel caso avesse davvero risvegliato sia il Dark Dark che il Gura Gura, difficilmente potrebbe essere contrastato da un membro della Marina, se non addirittura dallo stesso Akainu. Ma solo il tempo ci restituirà in merito una scala dei valori più precisa e fedele.