ONE PIECE: l'Ammiraglio Kizaru libera la forza della luce nella figure di LB Studio

Apparso per la prima volta sull’arcipelago Sabaody, Borsalino, conosciuto anche come Kizaru, è uno dei personaggi più potenti dell’universo di ONE PIECE. Da anni Ammiraglio della Marina, Kizaru si è rivelato un avversario formidabile, e gli artisti di LB Studio hanno voluto dedicare a lui, e ai due colleghi, una figure da collezione.

Avendo mangiato il frutto del diavolo Pika Pika, di tipo Rogia, Kizaru è in grado non solo di trasformarsi in luce vera e propria, e quindi di rendersi intangibile agli attacchi avversari, ma è anche in grado di muoversi ad una velocità straordinaria, probabilmente ineguagliabile da altri personaggi dell’opera, e di manipolare la luce stessa, arrivando a creare una spada composta dall’elemento.

Questo straordinario insieme di capacità unito all’uso dell’Ambizione dell’Armatura e della Percezione, rendono Kizaru un combattente fenomenale, come ha dimostrato nelle vicende di Sabaody, fronteggiando Silvers Rayleigh in persona, e come sta dimostrando sull’isola-laboratorio di Egghead. LB Studio ha quindi deciso di ricordare i tre ammiragli prima del salto temporale di due anni, dedicando loro una piccola collezione, dove tendono a rappresentarli mentre sfoggiano i loro rispettivi poteri.

Nel caso di Kizaru, come potete vedere dalle immagini in calce, LB ha deciso di renderlo spavaldo come sempre, con una mano in tasca mentre si muove alla velocità della luce per evitare un attacco, e si prepara a colpire l’avversario con la spada di luce nella mano sinistra. Alta 35 centimetri, la figure arriverà sul mercato nei primi mesi del 2024, ma per chi volesse acquistarla è già possibile prenotarla al prezzo di 195 euro.

