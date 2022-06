ONE PIECE, l'ammiraglio Ryokugyu si mostra: volto, caratteristiche e poteri del Frutto

Dopo il timeskip ci fu uno scossone non soltanto tra i ranghi dei pirati, ma anche tra quelli dei marine di ONE PIECE. I tre ammiragli si ridussero con la promozione di Akainu a grandammiraglio e con la defezione di Aokiji. Solo Kizaru rimase al suo posto, mentre uno di quei ruoli venne occupato dal cieco combattente gravitazionale Fujitora.

Invece, di Ryokugyu si sapeva poco e niente. Il terzo e ultimo ammiraglio dell'attuale gruppo della marina di ONE PIECE però si è mostrato nel capitolo 1053, l'ultimo prima della lunga pausa. Qual è il nome di Ryokugyu? Così come Akainu e gli altri, anche lui ha un nome proprio e non soltanto il nickname da ammiraglio. Il Toro Verde della Marina si chiama in realtà Aramaki.

E invece, qual è il potere del Frutto del Diavolo di Ryokugyu? Anche se non si conosce ancora bene il nome del suo frutto, è chiaro che abbia qualcosa a che fare con fiori e piante e per questo potrebbe essere un Paramisha. Qualche capitolo fa, è stato mostrato che Ryokugyu è in grado di farsi spuntare un fiore dalle spalle per volare, mentre in ONE PIECE 1053 ha generato dei rampicanti dalle dita che hanno risucchiato la forza vitale di King, Queen e degli altri prigionieri di Udon. Ciò potrebbe spiegare perché l'ammiraglio disse che non mangiava da anni. Con sé, inoltre, porta una spada.

Ci sono poi altre caratteristiche interessanti: Ryokugyu è un grande fan di Akainu e per questo segue il suo stesso senso di giustizia, una giustizia assoluta e implacabile. Non sono ben noti i suoi colori, ma visto il nome potrebbe avere capelli verdi o comunque un outfit verde. Infine, sul lato sinistro del torso ha tatuato la frase "Suicidio di coppia nel fiume della morte".



Nei prossimi capitoli, al suo rientro, sicuramente Eiichiro Oda rivelerà qualche dettaglio in più su questa figura.