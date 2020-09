ONE PIECE: ammirate questo spettacolare cosplay di Nico Robin creato da Starner

Una volta esisteva Miss All Sunday, uno dei membri di spicco della Baroque Works e braccio destro, almeno all'apparenza dello Shichibukai Crocodile. La donna però rispondeva al nome di Nico Robin e, alla fine della saga di Alabasta di ONE PIECE, si unì alla ciurma dei protagonisti, anche se non senza problemi e sospetti.

Quella Nico Robin si mostrava con un abito molto diverso da quello attuale. Aveva un cappello e un cappotto bianchi con dettagli dorati, mentre sotto aveva un corpetto e una gonna viola che lasciavano intravedere le sue stupende forme. Potete rivederla in questa versione con gli ultimi episodi di ONE PIECE caricati su Crunchyroll.

Questa versione di Nico Robin è stata il soggetto delle attenzioni di Starnercosplay che ha deciso di portare sulla sua pagina Instagram. Vediamo quindi in calce diversi post con il cosplay di Nico Robin a tema Alabasta e, oltre alla fedele riproduzione dei vestiti, usando tecniche di fotoritocco Starner è riuscita anche a riprodurre gli effetti del Frutto del Diavolo Fior Fior di cui il personaggio di ONE PIECE è in possesso.

In tempi recenti invece Nico Robin è cambiata, in particolare dopo il timeskip. Il cosplay di Kallisi Vamp su Nico Robin ci consente di dare un'occhiata a uno dei primi costumi dopo il salto di due anni.