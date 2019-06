ONE PIECE, ammiriamo un bellissimo cosplay di Zoro... al femminile!

Negli ultimi capitoli del manga di ONE PIECE, finalmente, ha visto ritagliare una fetta di spazio per lo spadaccino della Ciurma di Cappello di Paglia, da tempo, purtroppo, rimasto fin troppo all'ombra. A riportare nuova luce al personaggio, dunque, ci pensa una giovane appassionata dell'opera nipponica più famosa al mondo.

L'arco narrativo di Wano è stato ricco di elementi importanti che, negli ultimi numeri, ha visto aumentare finalmente il ritmo della narrazione, ponendo le basi per una situazione interna davvero disastrosa. A rendere più speciale e interessante quest'ultima saga, con tutta probabilità, ci penserà l'inizio dell'adattamento animato della regione del Wanokuni, che già dal primo trailer si evince un progetto che vuole essere rivoluzionario per l'intero franchise di ONE PIECE, sia a livello artistico che tecnico, con delle animazioni da sempre nell'occhio del ciclone degli appassionati.

Ad aumentare la già tanta benzina sul fuoco ci pensa un fan dell'opera di Oda sensei che, con enorme grazia, rappresenta per merito di un bellissimo cosplay la sua immagine di Zoro a sesso invertito. Il risultato, che potete ammirare in calce a questa news, dedica dunque le sue attenzioni al personaggio da un punto di vista decisamente diverso, arricchendo lo spadaccino di nuova originalità e dall'interessante spunto di riflessione. L'apprezzamento del cosplay, dopotutto, si è manifestato proprio su Instagram, profilo ufficiale di timasenpai, la cosplayer che ha realizzato la genuina rappresentazione.

A proposito di personaggi femminili provenienti dal mondo di ONE PIECE, avete già avuto modo di ammirare l'illustrazione di Nami in diversi stili di disegno famosi? Ne approfittiamo per rimandarvi agli spoiler del capitolo 945 del manga, per ripassare insieme a noi le ultime avventure in vista della pausa del sensei la prossima settimana. E voi, invece, che ne pensate del cosplay di timasenpai? Fatecelo sapere nei commenti!