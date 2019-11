ONE PIECE: ammiriamo due splendidi cosplay di Corazon e Rayleigh

Mentre il franchise brinda all'ennesimo successo di ONE PIECE, complice del raggiungimento di 460 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, Eichiro Oda procede spedito nella terza parte della saga di Wano, uno degli archi narrativi più intriganti dell'opera da diversi anni a questa parte.

Con l'evolversi di scottanti colpi di scena negli ultimi capitoli, il sensei non si perde solamente in fantastici sviluppi narrativi, ma anche in curiosi dettagli come il segreto dei genitali di Jozu che ha scatenato le esilaranti reazioni del web. Ma a movimentare una community tanto attiva e prolifera come quella di ONE PIECE, inoltre, ci pensano gli straordinari cosplay che quotidianamente realizzano i fan.

A brillare più degli altri, questa volta, ci pensa l'utente di Reddit Vegacosplay-Saud, che ha postato nella community dedicata ben due foto legati a due dei personaggi più amati dell'opera, Corazon e Rayleigh. In particolare, come si evince dai commenti al post, quest'ultimo è stato molto apprezzato dagli appassionati per la fedeltà al personaggio, complice un'attenzione ai dettagli invidiabile e degna della personalità che rappresenta. Un'interpretazione originale e ben realizzata, frutto dell'esperienza come cosplayer di Vegacosplay-Saud. Ma a proposito di ONE PIECE, cosa ne pensate di queste sneaker dedicate a Sabo?

