ONE PIECE, ammiriamo un fantastico Sanji Diable Jambe in un'epica illustrazione

L'anime di ONE PIECE ha finalmente chiuso le porte alla saga di WCI, portandosi avanti nella storia e chiudendo le parentesi che hanno dato a Sanji lo spazio che meritava e che da troppo tempo era rimasto nascosto sotto le idee geniali del mangaka più famoso di sempre, Eichiro Oda.

L'arco narrativo di Whale Cake Island è dunque giunto finalmente al termine, concludendo le peripezie che hanno visto i nostri personaggi affrontare uno dei 4 Imperatori, Big Mom. Ci sono stati diversi momenti epici all'interno dei tanti episodi che hanno narrato gli avvenimenti dietro l'attentato all'Imperatore, a partire da uno dei momenti più toccanti dell'intero franchise, il confronto fra Rufy e Sanji, crollato in un battibecco di calci e parole che hanno toccato e devastato nel profondo il fenomenale cuoco.

La bellissima scena ha riempito il nostro cuore di lacrime allo stesso modo del membro della ciurma di Cappello di Paglia, stroncato dallo stesso affetto verso i Pirati che lo hanno accolto nella sua nuova famiglia. Ma questa è solo una delle scene che hanno sottolineato la potenza della saga su ONE PIECE, e per tale motivo, un appassionato dell'opera, ha voluto rappresentare lo stesso Sanji con il Diable Jambe, la tecnica che avvolge le gambe del personaggio in un turbine di fuoco. L'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, è diventata virale per la resa estetica del personaggio, con una quantità eccezionale di dettagli e un gioco di colore pazzesco che rende giustizia a un disegno con oltre 3 mila apprezzamenti.

Un risultato eccezionale quello di Vodkaret, il nome dell'artista, che ha innalzato uno dei personaggi preferiti dai fan dell'opera di Eichiro Oda.