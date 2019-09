ONE PIECE, ammiriamo il manoscritto originale delle taglie mostrate nell'ultimo capitolo

Abbiamo assistito, qualche giorno fa, alla rivoluzione di ONE PIECE, grazie all'uscita di uno dei capitoli più sensazionali della storia dell'intero manga. Una serie di colpi di scena e incredibili rivelazioni in grado di far impazzire un'intera community. Ma come sono le tavole originali del sensei?

Capisci quando un'opera fa scuola nel momento in cui entra nelle tendenze italiane, risultato raggiunto raramente da un'opera nipponica. L'abilità di Eichiro Oda è immensa, degna di uno scrittore della sua caratura, ma anche la chiara dimostrazione che la sua popolarità non deriva dal nulla più assoluto, anzi, è frutto di una ricerca delle informazioni rilasciate con il contagocce, motivo per cui le taglie degli Imperatori hanno scatenato reazioni entusiaste da tutto il mondo.

In rete, inoltre, sono trapelati in rete i manoscritti originali dell'autore, nel momento in cui il sensei sta ancora ultimando il calco delle pagine. Infatti, è possibile ammirare le bozze del tratto artistico di Eichiro Oda, ma anche i suoi appunti sulle tavole per gli assistenti. Un grande lavoro di sincronismo e attenzione ai dettagli, elemento caratteristico del suo impegno nella lunga serializzazione di ONE PIECE, ma che fornisce anche un'interessante e importante spunto di riflessione sul lavoro che svolge quotidianamente.

E a voi, invece, che ve ne pare dei manoscritti originali illustrati dal sensei in persona? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.