ONE PIECE, ammiriamo una meravigliosa illustrazione di un momento epico di Zoro

L'opera di Eichiro Oda è piena di epicità, ONE PIECE ci ha viziati e abituati con potentissimi momenti di spessore narrativo. Dopotutto, il sacrificio di Zoro contro l'Orso Bartholomew è una delle scene più strepitose dell'intera opera.

Correva l'episodio 377 quando imperversava nell'anime ancora la saga di Thriller Bark. Protagonista indiscusso di un'intera saga fu quella precisa scena, l'esatto momento in cui lo Spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia fu pronto a rinunciare ai suoi sogni, al suo obiettivo, affinché venisse risparmiata la vita e i desideri del suo Capitano. Una scena che cadde in un tripudio di epicità, un trionfo di Zoro come uno dei Pirati più amati dell'intero franchise di ONE PIECE e, tuttora, uno dei momenti più sensazionali dell'opera.

Proprio per questo motivo wafalo, uno dei migliori artisti in circolazione a tema l'opera del sensei Oda, ha dedicato la sua ultima illustrazione all'epica scena in cui Zoro mette da parte ogni cosa per Rufy contro l'Orso Bartholomew, generando in quest'ultimo un enorme rispetto per lo spadaccino assorbendo tutto il dolore del suo capitano. Il meraviglioso disegno è stato apprezzato tantissimo dagli appassionati del titolo, che ne hanno valorizzato soprattutto l'ormai iconico tratto stilistico dell'artista. E a proposito del suo incredibile stile, non potete perdervi la sua interpretazione in chiave mostruosa di Chopper.

L'illustrazione, che potete ammirare in calce a quest'articolo, è il sintomo perfetto del grande amore degli appassionati verso il celebre personaggio, tanto apprezzato dallo stesso Oda che gli ha recentemente dedicato un disegno in cui possiede il frutto Gum Gum.

E voi, cosa ne pensate della rappresentazione di wafalo, vi piace?