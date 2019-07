ONE PIECE: ammiriamo il poster promozionale per il volume 93

Continua la storia del pirata Rufy e della sua ciurma. Dopo aver letto il nostro riassunto del capitolo 948 di ONE PIECE, andate a vedere in calce alla notizia il poster promozionale per il volume 93 del manga scritto e disegnato da Eichiro Oda.

L'autore si è sempre sbizzarrito nei disegni non ufficiali, reinterpretando i personaggi dell'opera in chiave western, fantascientifica o semplicemente dando uno stile diverso al loro look. Questa volta tocca proprio a Rufy, vestito per l'occasione da samurai giapponese e circondato da un drago dalle fattezze orientali. Attorno a lui troviamo i volti dei suoi inseparabili compagni di lotta e nuove facce conosciute nel recente arco di Wano. Cosa ne pensate? Qual'è la copertina di ONE PIECE che preferite? Scrivete un commento alla notizia!

Ricordiamo che la prossima settimana ONE PIECE non sarà presente nelle pagine di Weekly Shonen Jump, la pubblicazione regolare ritornerà con il numero 34 della rivista. I fan dell'opera dovranno farsi bastare le notizie riguardanti il nuovo arco animato: le puntate ambientate a Wano si preannunciano ricche di azione e di avventura, elementi che hanno reso famoso il manga uscito per la prima volta nel 1997, come potete vedere grazie al trailer per l'imminente stagione inedita di ONE PIECE.