ONE PIECE: ammiriamo un sketch di Brook realizzato da un famoso mangaka

Il manga di ONE PIECE è finalmente tornato dalla pausa e gli appassionati si sono subito fiondati a discutere gli spoiler del capitolo 943. Tra i fan della serie sappiamo esserci grandi artisti, di cui fanno parte anche mangaka professionisti come Eisaku Kubonouchi, che di recente ha realizzato un meraviglioso sketch di Brook.

Per chi di voi non dovesse conoscerlo, Konobuchi è un illustratore e mangaka giapponese, famoso come autore di serie manga come “Tsurumoku Dokushin Ryo”, “Watanabe” e “Chocolat”. Inoltre, recentemente ha assunto il ruolo di character designer per la serie Carole & Tuesday, di cui abbiamo potuto ammirare la fantastica opening.

Di recente, Eisaku ha pubblicato su Twitter un meraviglioso schizzo di Brook, che potete trovare in calce alla notizia. Il bellissimo disegno raffigura il pirata della ciurma di Cappello di Paglia quando era ancora vivo e mentre suona il suo violino. Nonostante il tratto sia differente da quello di Eiichiro Oda, risulta evidente la qualità della sketch, che farebbe sicuramente felice gli appassionati, vedere completato e magari a colori.

Infine, gli appassionati di ONE PIECE non possono sicuramente perdersi la notizia per cui in Giappone, è stata dedicata un'isola a Monkey D. Rufy, protagonista della serie.