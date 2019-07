ONE PIECE: ammiriamo uno spettacolare cosplay di Mihawk

La serie animata di ONE PIECE sta finalmente per raggiungere il nuovo arco narrativo di Wanokuni, che porterà diversi cambiamenti per la serie. Durante l'ultimo episodio abbiamo visto Nami diventare un personaggio di Dragon Ball e ora, grazie al lavoro di un fan, possiamo ammirare un meraviglioso cosplay di Mihawk.

Pirata membro della Flotta dei Sette e riconosciuto come il più grande spadaccino del mondo, Drakul Mihawk è sicuramente uno dei personaggi più forti con cui la ciurma di Cappello di Paglia è entrato in contatto.

Conosciuto su Instagram come axel_cosplay, potete vedere in calce alla news lo stupendo cosplay di Drakul che ha realizzato, con con la grande cura per i dettagli, come i vestiti, l'arma e il trucco, rendono perfettamente giustizia al bellissimo personaggio.

Ricordiamo che Mihawk apparve originariamente davanti ai Pirati di Cappello di Paglia sconfiggendo Zoro e Rufy in una battaglia. Con la sua abilità, c'erano ben poche possibilità che i pirati, ancora inesperti, potessero sconfiggerlo. Ammirando la sua forza, Zoro pregò lo spadaccino pirata di prenderlo sotto la sua ala e insegnargli come diventare più forte. Mihawk accettò e mise Zoro al lavoro per sviluppare nuove abilità.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata allo splendido poster promozionale del volume 93 di ONE PIECE, in arrivo il prossimo 4 luglio in Giappone.