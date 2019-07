ONE PIECE, ammiriamo una strepitosa illustrazione d Rufy!

Mentre questo fine settimana avremo modo di assistere finalmente all'arco di Wanokuni in ONE PIECE, nel frattempo gli animatori si caricano a mille per la qualità del progetto in arrivo, tra cui anche l'abilissimo Takashi Kojima.

Abbiamo avuto già un assaggio della prossima saga narrativa dell'adattamento animato dell'opera di Eichiro Oda nell'ultima puntata, con una scena meravigliosa della Sunny in pieno mare aperto. La qualità artistica del nuovo arco narrativo è evidente, le prime sequenze hanno già dimostrato tutto il potenziale visivo dello staff guidato da Testuya Nagamine. Infatti, uno degli animatori più abili nel settore, anche dello stesso ONE PIECE, ha dedicato nella sua ultima illustrazione un disegno a Rufy, il capitano della ciurma di Cappello di Paglia.

L'immagine in questione, che potete ammirare in fondo a questa notizia, rappresenta un Gear Second a tutta potenza, lo stesso che permise al giovane e ambizioso pirata di sconfiggere il temibile Lucci della CP9. Non per niente, è servito poco e nulla al disegno in questione per diventare virale sul web, accompagnando l'illustrazione con moltissimi commenti entusiasti per la meravigliosa resa visiva dell'immagine realizzata da Takashi Kojima. Ma a proposito di Rufy, avete già ammirato la nuova action figure dedicata al nostro eroe in versione Snakeman?

Nell'attesa del prossimo episodio in onda in Giappone questa domenica, vi invitiamo a ripassare l'evoluzione del comparto grafico di ONE PIECE fino ai giorni nostri in un articolo dedicato che non potete assolutamente lasciarvi scappare. E voi, cosa ne pensate dell'incredibile illustrazione dell'animatore Takashi Kojima? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!