ONE PIECE: a quanto ammonterà la taglia di Rufy alla fine del manga?

Il capitano della ciurma di Cappello di Paglia iniziò a farsi un nome in occasione della lotta contro la ciurma di Arlong. Dopo la liberazione di Nami e aver trovato ufficialmente il proprio quinto membro, Monkey D. Rufy ottenne la sua prima taglia da 30 milioni di Berry. Da lì in poi è stata una crescita continua durante ONE PIECE.

Il numero è cresciuto aggiungendo zeri su zeri durante le varie saghe del manga e dell'anime e, al momento, la testa di Rufy vale ben 1,5 miliardi di Berry. Una somma che supera quella dei primi ammiragli degli imperatori. Ma a quanto ammonterà la taglia di Rufy alla fine di ONE PIECE?

Inevitabilmente, considerata anche la presenza di X-Drake a Wanokuni che può valutare la forza di tutta l'alleanza di cui Rufy è a capo, Onigashima sarà un punto cruciale per determinare la prossima taglia di Rufy. Considerato che ha di fronte ben due imperatori, i due pesi massimi Kaido e Big Mom, sconfiggendoli avrebbe diritto a una taglia di almeno 4 miliardi di Berry. Non avendo a disposizione il potere decennale né il territorio dei due imperatori, Rufy potrebbe non eguagliare il loro valore agli occhi della marina, che tiene in mente anche la pericolosità dei pirati.

Dopo Onigashima però sarà il turno dell'arco finale di ONE PIECE, che porterà dritti a Laugh Tale e alla scoperta dell'ambito tesoro. Con Roger che valeva 5.564.800.000, l'avvento del nuovo Re dei Pirati potrebbe portare Rufy a ricevere un valore simile. Alla fine di ONE PIECE la taglia di Rufy potrebbe quindi oscillare tra i 5,5 e i 6 miliardi di Berry, diventando quindi l'uomo più pericoloso per la Marina di tutti i mari. E secondo voi invece numero raggiungerà il valore di Rufy al termine della storia? E vi siete mai chiesti a quanto ammontano le taglie di Rufy e compagni in euro?