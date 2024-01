One Piece: a quanto ammonterà la taglia di Rufy alla fine dell'opera?

Tra gli elementi ricorrenti di One Piece, quelli che hanno attraversato la storia del manga senza perdere mai di valore simbolico, figurano sicuramente le taglie. Per il lettore rappresentano un importante strumento segnaletico, dal momento che codificano il valore e la pericolosità di un pirata, soprattutto per quanto riguarda Rufy.

Sin da quando Eiichiro Oda ha introdotto alle origini del manga questo particolare sistema per delineare i valori di forza acquisiti da un personaggio in un dato momento storico del racconto, i lettori di One Piece si sono profusi in congetture e voli di fantasia finalizzati ad individuare l'ammontare definitivo delle taglie dei loro personaggi preferiti. E alla luce di questo esercizio speculativo, nessun pirata è stato oggetto di un numero così alto di supposizioni e previsioni come Rufy, sia perché - a ragion di logica – è il protagonista dell'opera, sia per ciò che il suo destino dovrebbe comportare per il percorso dell'eroe, che fino alla fine del manga lo vedrà opporsi alle più alte autorità governative, e conquistare spazi di influenza sempre più grandi nel Nuovo Mondo. E seguendo le logiche a cui ci ha abituati Eiichiro Oda, maggiore è il peso specifico di un personaggio nell'universo della pirateria, più alto sarà il valore della taglia che ammonterà sul suo manifesto.

Come logico che sia, quei pirati che abbiamo indicato tra i 5 personaggi che domineranno il 2024 di One Piece, detengono ad oggi alcune delle taglie più cospicue nel Nuovo Mondo, proprio perché, in quanto Imperatori o fuorilegge di alta lega, hanno raggiunto non solo la sublimazione del loro potere combattivo, ma rappresentano agli occhi del Governo Mondiale delle minacce radicali per la preservazione dell'ordine normativo. Il fattore primario per la taglia, l'elemento cioè che permette l'aumento progressivo del suo valore, è sì dovuto al livello di forza esibito da un dato personaggio, ma in particolare è riconducibile al grado di pericolosità che lo stesso presenta agli occhi dei governanti – e quindi alla prosecuzione di quello status quo su cui hanno fondato il loro autarchico sistema di potere e di autorità/giustizia.

Se osserviamo il percorso di Rufy verso l'ottenimento della taglia attuale – che ammonta a 3 miliardi di berry – ogni aumento graduale del suo “valore da fuorilegge” è occorso in occasione di una sua invettiva antigovernativa, che ha portato Cappello di Paglia ad essere percepito come una minaccia non per gli altri pirati, ma agli occhi del Governo Mondiale. Dopo aver battuto Crocodile, al tempo membro degli Shichibukai e quindi affiliato all'organizzazione governativa, ecco che la sua taglia è passata in un attimo dai 30 ai 100 milioni di berry, per poi triplicare nel momento in cui ha assalito la sede giuridica di Enies Lobby, una delle fortezze istituzionali davvero intoccabili, alla pari di Impel Down. E non è un caso che la taglia aumenti di un altro centinaio di milioni dopo il caos che Rufy ha creato nella prigione.

Una volta arrivato nel Nuovo Mondo, e dopo aver sconfitto due Imperatori come Big Mom e Kaido, ecco che l'aumento esponenziale della taglia ai valori attuali ha affermato Cappello di Paglia come una minaccia assoluta agli occhi del Governo, tanto che non appena termineranno gli eventi di Egghead è lecito aspettarsi l'ennesima rivalutazione a rialzo della taglia, essendo ormai entrato il protagonista in un conflitto aperto con un Astro.

Ora non sappiamo come proseguirà il percorso di Rufy una volta approdato su Elbaf, anche se Oda ha già annunciato per il futuro prossimo di One Piece una battaglia imminente tra due Imperatori, che in caso abbia come protagonista lo stesso Cappello di Paglia, potrà portare alla promulgazione dell'ennesimo, nuovo manifesto, di cui avremo la versione finale solo nel momento in cui diventerà il Re dei Pirati. Considerando che per la testa di Roger il Governo Mondiale avrebbe pagato un totale di 5.56 miliardi di berry, possiamo pensare che la taglia finale di Rufy-Nika possa superare quella del suo iconico predecessore, fino ad ammontare ad un valore di circa 5.6 miliardi di berry.