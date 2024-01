ONE PIECE: un'analisi del Nuovo Mondo, cosa rende interessante il mare più pericoloso?

Prima del salto temporale i Mugiwara hanno dovuto affrontare decine di pericoli nella prima parte della Rotta Maggiore, senza avere la minima idea delle minacce che li avrebbero invece “accolti” nel Nuovo Mondo. L’immensità delle sue acque nasconde infatti pericoli e misteri, oltre all’agognato ONE PIECE, ma anche intricati giochi di potere.

Il Nuovo Mondo si colloca nella parte superiore della Linea Rossa, il gigantesco continente che ostacola gran parte dei pirati che partono dai mari del sud e dell’est. Vi si può accedere attraversando, e sopravvivendo, alla Reverse Mountain, dove confluiscono tutti i fiumi dei quattro mari, oppure passando per l’isola degli uomini-pesce. Per comprendere meglio la pericolosità del Nuovo Mondo basti pensare che molti dei pirati che sono giunti lì, definiscono la prima parte della Rotta Maggiore come un paradiso a confronto.

Dopotutto i repentini cambiamenti climatici che si possono incontrare nel Nuovo Mondo riescono a mettere alla prova anche i migliori navigatori. Tali condizioni unite alle stravaganti e sempre diverse isole presenti in quelle acque, rendono i normali Log Pose inutili, poiché contribuiscono a generare un campo magnetico instabile. Ciò rende anche il semplice navigare o spostarsi da un’isola all’altra una vera e propria sfida.

Il Nuovo Mondo è anche il luogo del dominio degli Imperatori, i più grandi e pericolosi pirati della storia, e di conseguenza anche teatro di grandi scontri, i quali finiscono spesso per richiedere l’intervento della Marina e del Governo Mondiale. Attualmente la divisione dei territori appare piuttosto confusa, vista la recente ascesa di Luffy e Buggy al fianco di Shanks e Barbanera, ma va considerata anche l’onnipresente ombra del Governo col dominio su Egghead o Punk Hazard, di altre realtà come Wano tornata finalmente sotto la guida di un Oden, e isole indipendenti ma molto influenti come lo è stata Dressrosa.

Per approfondire ulteriormente l’argomento vi lasciamo ad uno speciale sulla geografia del mondo di ONE PIECE, e alle ipotesi su quanto potrebbe mancare al finale dell’opera di Oda.