ONE PIECE: analizziamo il potere di uno dei nuovi personaggi di Wano

L'arco di Wano ha portato con sé una serie di novità apprezzate dai fan della serie, prima fra tutte una rinnovata veste tecnica come potete leggere nella nostra anteprima delle nuove puntate di ONE PIECE. Dobbiamo ancora scoprire quali saranno i prossimi avversari di Rufy, che ha già iniziato a fare le prime conoscenze con gli abitanti dell'isola.

Una di questi è Otama, vivace ragazzina che si è unita temporaneamente alla ciurma protagonista dell'opera di Eiichiro Oda. Durante l'incontro tra lei e Rufy abbiamo potuto dare una prima occhiata al suo potere: di fronte a delle guardie babbuino, Otama fa un breve balletto, dopo aver pronunciato la frase "Kibi Dango". Eseguito questo strano rituale, si stacca un pezzo di guancia, che diventa una pallina edibile, dopo vari tentativi riesce a farla ingoiare ad una delle animalesche guardie. A quel punto l'avversario di Rufy è sotto il controllo della ragazzina, che dichiara di aver: "addomesticato il selvaggio babbuino della montagna!". Secondo molti fan ci troviamo di fronte ad un nuovo frutto del diavolo, anche se non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo.

Come potete vedere, le nuove puntate della serie sono ricche di sorprese per gli appassionati della longeva opera, inoltre vi anticipiamo che nel prossimo episodio ci saranno dei grandi ritorni in ONE PIECE.