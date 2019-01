ONE PIECE: anche Luffy è protagonista di una 10 Year Challenge

La 10 Year Challenge sta spopolando in giro per la rete, al punto che la tendenza è arrivata a colpire finanche i personaggi di finzione. È già successo con Naruto e adesso tocca a Monkey D. Luffy, protagonista di ONE PIECE. Andiamo a scoprire cosa si sono inventati i fan.

Da Reddit, infatti, emerge un montaggio che mette a paragone - com'è prassi nella ormai inflazionata 10 Year Challenge - il Luffy di dieci anni fa con quello di ora. Vengono quindi messe a paragone le versioni del protagonista del 2009 e del 2019.

Dalla prima immagine emerge il Luffy del 2009: l'immagine è chiaramente estrapolata dal primo sbarco dei Pirati di Cappello di Paglia alle Isole Sabaody e possiamo capirlo dall'outfit dell'eroe, il quale per l'occasione indossò un gilet di colore azzurro. Quel viaggio si rivelò tragico per i protagonisti, ma anche fondamentale per gli sviluppi futuri: i Mugiwara furono sconfitti dalla Marina per mano dell'ammiraglio Kizaru e Orso Bartholomew utilizzò il suo potere per dividerli in angoli diametralmente opposti del pianeta. Da lì iniziò l'arco narrativo che portò Luffy dapprima a Impel Down e poi nella drammatica battaglia di Marineford.

La seconda immagine ritrae invece il protagonista di ONE PIECE nel più recente episodio dell'anime, dove spavaldo (e forte di poteri sempre più portentosi) affronta Katakuri, il più forte sgherro in assoluto della ciurma dei Pirati di Big Mom.

Interessante notare come, dieci anni fa, il protagonista si disperava per non essere abbastanza forte da proteggere i suoi compagni, mentre oggi (con una taglia sulla testa a dir poco spropositata) affronta senza paura i quattro imperatori, facendosi largo nel Nuovo Mondo.

Quante cose sono cambiate in dieci anni, vero?