ONE PIECE, ecco l'andamento di tutte le saghe: i fantastici risultati del manga di Oda

Spesso ONE PIECE è in cima alle classifiche, che siano esse di vendita, di gradimento del manga o dell'anime, o di qualunque altro tipo. Il leggendario mondo piratesco creato da Eiichiro Oda ad oggi è sulla cresta dell'onda, ma la situazione era la stessa anni fa? Scopriamolo insieme.

Come noto a molti, la rivista Weekly Shonen Jump opera un sondaggio settimanale con il quale chiede ai lettori quali sono state le loro tre serie preferite di quel numero. Questo poi incide molto sull'ordine di apparizione delle serie sulla rivista. Un fan ha voluto usare proprio quest'ordine per comprendere quante volte ONE PIECE si è trovato in alto nei sondaggi e capire quindi più o meno l'andamento del manga fin dagli albori.

Il risultato è la tabella che si vede in basso, con le votazioni di ONE PIECE a ogni arco narrativo. L'utente Boss Aesop ha suddiviso anche i vari archi narrativi in più fasi, così da osservare un andamento più ampio. nella colonna di sinistra si ha un andamento cronologico e si vede che ONE PIECE è sempre stato costante nel tempo, con ottimi risultati fin dall'inizio. In particolare, il primo arco narrativo, pur essendo il peggiore in assoluto in termini di ricezione dal pubblico, ha un valore medio di 3,41.

Ciò vuol dire che fin dall'inizio ONE PIECE è stato nella top 3 dei manga più popolari di Weekly Shonen Jump, tenendo in considerazione che il primo manga della rivista è sempre quello con le pagine a colori d'apertura, e quindi obbliga a scivolare tutti di una posizione, a prescindere dai suoi risultati pregressi. Successivamente, ONE PIECE non si è più schiodato dalla top 2, a confermare quanto l'apprezzamento nel tempo sia rimasto pressoché invariato.

E ora chissà come andranno i rilievi della saga di Egghead, che ovviamente è ancora in corso e quindi il 2,44 è soltanto temporaneo, anche se probabilmente non si piazzerà in posizioni diverse da quelle previste.