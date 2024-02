ONE PIECE: e se ad animare l'anime fosse Studio Ghibli? Il risultato è clamoroso

Mentre il mondo degli appassionati è in attesa dell'uscita di THE ONE PIECE, alcuni fan si sono posti una domanda che ci fa sognare. E se ad animare il remake dell'anime di ONE PIECE fosse lo Studio Ghibli? Il risultato sarebbe a dir poco clamoroso, come già evidenzia l'Intelligenza Artificiale.

Sebbene sia il manga che l'anime siano ancora in corso, negli ultimi mesi la serie sui pirati di Eiichiro Oda ha sorpreso la community con un progetto clamoroso. WIT Studio, per Netflix, animerà THE ONE PIECE, una serie anime che andrà a ricalcare gli eventi della storia di Rufy e compagni, ma con animazioni di nuova generazione.

ONE PIECE è tra le serie anime più famose della storia, ma se questo progetto fosse affidato a quello che è lo studio d'animazione più famoso dell'industria giapponese? Il remake di ONE PIECE a cura di Studio Ghibli sarebbe a dir poco epico. Molto probabilmente non arriverà mai un qualcosa del genere, ma grazie alle capacità dell'IA possiamo immaginare il risultato.

Come potete vedere dalla fonte in calce all'articolo, un utente ha chiesto all'IA di immaginare i protagonisti di ONE PIECE con lo stile di Ghibli. Rufy, Zoro e gli altri Mugiwara sono a dir poco fantastici con il character design tipico degli anime realizzati dal maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Non è la prima volta che arrivano fanart di ONE PIECE x Studio Ghibli, ma questa volta l'IA ci ha fatti davvero volare con la fantasia.