ONE PIECE: un animatore anticipa fantastici sviluppi per l'anime con lo staff che aumenta

Dopo Dressrosa, Zou e Whole Cake Island, ONE PIECE è entrato nel fatidico arco di Wanokuni, ambientato sull'isola che era nella mente dei fan già da diversi anni, fin dall'introduzione di Kin'emon. Il percorso è stato lungo, ma alla fine il capitano Monkey D. Rufy è giunto sull'isola e lo staff non ha perso l'occasione per rinnovare le animazioni.

La Toei Animation ha approfittato di Wanokuni per inserire nel proprio staff alcune figure nei ruoli chiave, tra tutti il famoso regista Tatsuya Nagamine di Dragon Ball Super che ha dato già alcuni tocchi visibili alla serie di ONE PIECE. Ma sembra che la casa di produzione non abbia in mente di fermarsi, dato che sta facendo altri ampliamenti nello staff d'animazione.

A rivelarlo è stato l'animatore sud coreano Yong Ce-Tu, che in un tweet che potete vedere in calce nell'originale giapponese, ha affermato che lo staff di ONE PIECE "sta diventando sempre più grande". Sappiamo già che Wanokuni sarà un arco cardine per tutta l'avventura nel Nuovo Mondo di Rufy, forse anche il più importante mai apparso finora e che potrà contenere scontri davvero d'alto livello e tra tantissimi personaggi.

Pertanto, sembra che la Toei voglia fare davvero le cose in grande con il futuro di ONE PIECE e non fermarsi nella produzione di episodi sufficienti. Cosa vi aspettate di vedere nei prossimi episodi di ONE PIECE? In uno degli ultimi, è stato anticipato un rapimento importante.