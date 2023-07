ONE PIECE: l'animatore Kenji Yokoyama rivela le sue scene preferite dell'arco di Wano!

Con la saga di Wano di One Piece vicina al suo apice e conclusione, uno degli animatori, Kenji Yokoyama, rivela le sue scene preferite all'interno di uno degli archi narrativi più spettacolari della serie.

L'industria dell'animazione, Kenji, la conosce bene e ne fa parte da molti anni: key animator di Dragon Ball Z, ha lavorato per gli adattamenti di Inuyasha, Slam Dunk e, ovviamente, One Piece. Intervistato da Megan Peters di Comicbook.com su quali siano state i suoi momenti preferiti dell'arco di Wano, famoso per essere ricco di battaglie mozzafiato e colpi di scena incredibili, la risposta di Yokoyama è stata alquanto particolare.

"Essere coinvolto così profondamente in ogni episodio è fantastico. Comunque le scene che spiccano, secondo me, sono queste: quando Otama riceve i dolcetti, la scena del samurai (Kauzuki Momonosuke) sulla sua barca semidistrutta, quando Yamato tradisce Kaido e poi torna dal samurai. Ho cercato di realizzare ogni scena con la massima cura, ma queste mi stanno particolarmente a cuore". Pare che, più delle grandi battaglie, siano i momenti emotivamente forti e "semplci" a colpire Yokoyama.

Con One Piece 1069 che rivela il Gear 5 ci avviciniamo alle battute finali della saga di Wano Country e di scene colme di epicità ed emotivamente forti ce ne sono state tante. Voi sapreste scegliere quali sono le vostre preferite? Fatecelo sapere nei commenti!