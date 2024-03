One Piece: un animatore rivela qual è il più grande difetto dell'anime

Se si chiedesse agli spettatori di One Piece un commento sulle evoluzioni a cui è andato incontro l'anime nel corso dell'ultimo lustro, con molta probabilità riceveremmo un responso positivo. Eppure non tutti gli elementi dell'adattamento animato funzionano, al punto che un animatore si è soffermato di recente sul più grande difetto della serie.

Nell'immaginario collettivo, si tende ad associare (anche legittimamente) la qualità di un prodotto, specialmente se animato, alla sola dimensione estetica del testo, ovvero al connubio di tutti quegli elementi di linguaggio visivo (quindi fluidità dei movimenti, congruità degli sfondi, cura delle angolazioni e delle illuminazioni e così via) che permettono ad un episodio di portare alla luce le immagini bidimensionali della carta stampata. Ma bisogna considerare che un anime, in quanto prodotto audiovisivo, veicola le proprie grammatiche sempre su due binari: quello visuale, certamente fondamentale, e quello sonoro, che gode di una rilevanza altrettanto consistente. E se l'adattamento animato di One Piece sembra ormai aver rimediato a tutte le incongruenze del passato per quel che concerne l'aspetto estetico, lo stesso non lo si può affermare per il comparto sonoro.

Non è un caso, allora, che uno degli animatori più brillanti in forza alla Toei Animation, ovvero Sota Shigetsugu, abbia pubblicato ieri un tweet in cui elogia l'aspetto visuale della serie, scatenando nel contempo le sue invettive polemiche nei confronti della noncuranza degli autori verso la cornice sonora dell'anime. Come si legge nel post dell'artista nipponico, infatti, “il sonoro in One Piece è brutalmente scadente” scrive qui Shigetsugu “perciò spero che qualcosa sia fatto a riguardo nel prossimo futuro, in modo da cambiare tale disastrosa situazione. Soprattutto la visione di questo episodio” - il riferimento riguarda il 1096 - “è stata davvero triste, proprio perché si nota una differenza abissale tra la qualità travolgente delle animazioni e la risibilità del suono”.

Il commento di Shigetsugu, noto agli appassionati soprattutto per lo straordinario lavoro che ha messo in campo durante l'arco di Wano, appare certamente duro, malgrado non sia così inatteso. Se, infatti, le animazioni di Egghead hanno segnalato per One Piece l'inizio di una nuova era, per come portano alla loro naturale evoluzione tutte quelle rivoluzioni estetiche iniziate dall'anime sin dal momento in cui Keiichi Ichikawa ha assunto le redini - in qualità di animation director – della serie ai tempi della saga di Whole Cake Island, un discorso analogo non lo si può di certo avanzare per quel che riguarda le strategie sonore del racconto. In tal senso, sembra che l'adattamento animato, per compiere la rivoluzione richiesta dagli spettatori, abbia cercato di focalizzare l'attenzione – e soprattutto, le risorse umane ed economiche – sulla sola cornice visuale, compromettendo la qualità del sound design.

Da questa prospettiva, un motivo dietro l'interruzione della programmazione settimanale della serie – come abbiamo visto ieri nell'articolo in cui ripercorriamo le ragioni dietro la concomitanza di pause sia dell'anime che del manga di One Piece – potrebbe essere ricondotto anche alla necessità di intervenire su un aspetto sempre più ritenuto dagli spettatori – e a quanto pare, anche da parte degli stessi animatori – come il tasto dolente della serie. Un'incongruità, questa, che se verrà superata in tempi brevi, consentirà all'adattamento targato Toei di proseguire organicamente nel percorso di rivoluzione ormai intrapreso da diversi anni.