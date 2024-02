One Piece: un'animatrice anticipa l'arrivo di un episodio senza precedenti

Da quando Keiichi Ichikawa ha assunto il ruolo di animation director durante la saga di Whole Cake Island, l'anime di One Piece è stato oggetto di una vera rivoluzione estetica, di cui Egghead è il manifesto assoluto. E proprio in riferimento al futuro prossimo della serie, un'animatrice ha già anticipato l'arrivo di un episodio senza precedenti.

A sottolineare il grande impegno che gli animatori di Toei stanno profondendo nella lavorazione del prossimo ciclo di episodi dell'anime, è stata proprio una delle artiste essenziali del rinnovamento estetico dell'adattamento animato del manga di Eiichiro Oda, ovvero Megumi Ishitani, responsabile nelle vesti di regista di un episodio iconico come il 1015, nonché dell'evidente cambio di design di cui è stato oggetto l'anime di One Piece in occasione di Egghead.

Intervenuta su twitter in uno dei tanti post con cui l'animatrice aggiorna progressivamente gli appassionati sull'iter lavorativo dell'anime, Ishitani ha voluto omaggiare gli sforzi e le capacità artistiche di tutti coloro che stanno partecipando alla realizzazione dell'attuale ciclo stagionale, anche in faccia alle naturali ricadute fisiche che un impegno di questo tipo comporta su ogni professionista. Come si legge nel tweet, “realizzare un episodio intero di animazione è davvero estenuante” scrive qui Ishitani “infatti, nel momento stesso in cui avevo terminato di lavorare al 1015 mi sentivo completamente sfinita. Ma ci stiamo impegnando duramente per portarvi un nuovo, straordinario episodio, in cui cercherò di dare il mio meglio!”.

Seppur l'animatrice non abbia offerto indicazioni sulla natura dell'episodio in questione, né tanto meno su quali siano i contenuti che andrà a coprire, possiamo comunque trarre delle riflessioni importanti dalle parole di Ishitani. Dal riferimento all'episodio 1015, infatti, è lecito supporre che l'artista sia tornata dopo tanto tempo in cabina di regia, un fattore che agli occhi di ogni attento osservatore delle dinamiche che hanno recentemente attraversato l'adattamento animato del manga di Oda, non può che apparire come un evento memorabile, e non solo perché l'animatrice ha diretto in passato alcuni degli episodi più rivoluzionari di One Piece.

In questo senso, le stesse animazioni che accompagnano la sigla di Egghead sono state realizzate proprio da Ishitani, capace qui, in un tempo assolutamente ridotto come quello di una opening, di sintetizzare non solo il cambio di registro estetico a cui è andato incontro l'anime sin dall'inizio della nuova saga, ma di incorporare nei singoli cut tutti gli eventi/personaggi che domineranno gli intrecci dell'arco narrativo corrente, oltre a determinare un sincronismo pressoché invidiabile tra il corpo visuale della sigla (quindi le immagini) e quello audio (la musica). Una precisione assolutamente chirurgica, questa mostrata dall'animatrice, che già ci anticipa l'orizzonte qualitativo in cui si muoverà l'episodio a cui stava facendo riferimento con la dichiarazione soprastante, e che potrebbe anche comprendere – chi sa – alcune delle scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere animate in One Piece.

Inoltre, come abbiamo visto nel nostro lungo approfondimento sulla rivoluzione estetica perseguita da Toei sin dall'inizio del nuovo arco narrativo - tanto che per noi le animazioni di Egghead segnano l'inizio di una nuova era per One Piece - è lecito aspettarsi nell'episodio in questione un'enfatizzazione di tutti quegli elementi che hanno consentito agli animatori di smarcarsi dalle strategie estetiche di Wano, dall'estetica della sottrazione (sia grafica, che espressiva) all'espressività candida e armonica dei colori pastello (contro la saturazione cromatica della precedente saga) e dei character design (rispetto agli “effetti pennello” o le linee nette con cui venivano marcate le corporeità dei personaggi) fino alla presentazione di movimenti (e sfondi) ancora più fluidi e asciutti di quelli visti nel recente passato.