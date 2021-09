ONE PIECE: L'animazione di un fan aumenta la forza di Usopp

Mentre aspettiamo di scoprire quale sarà il numero di volumi dedicati a ONE PIECE, vi segnaliamo questo divertente filmato creato da un appassionato del manga di Eiichiro Oda incentrato su Usopp e sulla sua forza.

In calce alla notizia trovate il video che è stato condiviso dall'utente di Reddit speedreaper: su YouTube è infatti presente un filmato caricato dall'account Zenwar che ci mostra lo scontro tra Gol D. Roger e Whitebeard. I due stanno per usare una delle loro mosse più potenti, ma i loro attacchi vengono fermati da Usopp, che si mette in mezzo alle due spade. Gli appassionati del longevo manga hanno accolto con entusiasmo il divertente filmato, il cui risultato è poco probabile, soprattutto se consideriamo il carattere e la forza dell'amico e membro della ciurma di pirati di Rufy. Nonostante questo i numerosi appassionati chiedono di riprendere l'immagine di Usopp e di aggiungerla ad altre scene del famoso anime, non resta quindi che aspettare per vedere altri video esilaranti.

