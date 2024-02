ONE PIECE: le animazioni di Egghead sono una meraviglia, ma sapete di chi è il merito?

Con il debutto del Gear Fifth e il grandioso finale di Wano, l'anime ONE PIECE ha conquistato il 2023. Fare di meglio sembrava impensabile e ai limiti dell'impossibile, ma a quanto pare TOEI Animation è una sorpresa continua in questo periodo. L'arco di Egghead è visivamente stupendo nell'anime di ONE PIECE, ma sapete di chi è il merito principale?

L'introduzione di questa nuova saga ha subito messo in chiaro le cose onde evitare eventuali detrattori. ONE PIECE 1089 è stato il miglior episodio dell'anime, stando alle valutazioni dell'utenza su IMDB. Nonostante uno stile visivo più 'morbido' e colorato da vivaci pastelli, le animazioni di ONE PIECE – Egghead segnano l'inizio di una nuova era per la serie. A rendersi conto di ciò sono state anche le diverse piattaforme streaming a oggi disponibili. Complice il successo dell'anno passato, ONE PIECE è in simulcast streaming non più solo su Crunchyroll, ma anche su ANiME Generation di Prime Video e Netflix.

Complice e tra i principali fautori del successo delle animazioni di Egghead è un animatore entrato solo di recente nello staff di TOEI. Come possiamo ammirare dal genga di ONE PIECE 1092 condiviso sui social dal profilo ufficiale dell'anime, ad aver dato vita alla scena in cui Jewelry Bonney calcia Rufy è stato l'animatore @Anikari. Che ci crediate o meno, questa bellissima scena è stata creata da un animatore diciassettenne. Il talento non ha età e questo animatore ancora non maggiorenne lo sta dimostrando! Chissà cosa potrà riserbarci in futuro, ma intanto il prossimo ONE PIECE 1093 promette animazioni tra le migliori di sempre.