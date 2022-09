ONE PIECE, le animazioni dell'episodio 1033 sono da urlo: la community inneggia l'anime

L'arco narrativo del Paese di Wano sta portando l'adattamento anime di ONE PIECE a un livello sbalorditivo. La regia e le animazioni della produzione sono arrivate a un livello talmente alto da poter competere con sere rinomate come Demon Slayer di Ufotable, che però è un anime stagionale e non settimanale come ONE PIECE.

In corso d'opera dal lontano 20 ottobre 1999, l'anime di ONE PIECE ha raggiunto una qualità superba. Confrontando le prime puntate con le più recenti, pare si tratti di una produzione completamente differente. In particolare, è l'episodio 1033 di ONE PIECE a far urlare al miracolo gli spettatori della serie.

Nel corso della suddetta puntata, assistiamo ad alcune delle migliori animazioni mai messe in tavola da TOEI Animation, che di certo non sta badando a spese. Come vediamo dai tweet in calce all'articolo, la fanbase è rimasta a bocca aperta quando Big Mom ha vendicato la piccola Otama, vilmente colpita da Ulti. Al fianco di Hera, la sostituta di Zeus, Prometeus e Napoleon, l'Imperatrice scaglia un Maser Cannon che difficilmente potremo scordare.

Ma questa è solamente una delle scene che compongono un episodio a dir poco stellare. In seguito, è la battaglia tra Rufy e Kaido ad aver acceso gli animi. Lo scambio di colpi tra i due pirati resterà negli annali della storia degli anime. Anche in ONE PIECE 1034 ci sarà un livello così alto?